Власти Казани постановили ликвидировать ПАТП №4 до 1 марта 2023 года

В Казани ликвидируют ООО «Казанское пассажирское автотранспортное предприятие №4», расположенное в Казани по ул. Восстания, 100. Работу по ликвидации необходимо завершить в срок до 1 марта 2023 года, говорится в постановлении Исполкома, опубликованном в сборнике документов и правовых актов города.

Работа поручена Комитету земельных и имущественных отношений, в частности на него возложено принятие мер по погашению кредиторской и получению дебиторской задолженностей предприятия, выявленных в ходе ликвидации.

Главой ликвидационной комиссии назачен директор ПАТП №4 Альберт Галимов.

Напомним, в начале этого года власти Казани постановили реорганизовать ПАТП №2, присоединив к нему ПАТП №4.