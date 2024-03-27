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Новости Татарстана и Казани
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Власти Казани поручили управляющим организациям завершить очистку крыш домов от сосулек
Управление административно-технической инспекции обследовало 3,3 тыс. многоквартирных жилых домов Казани и выявило нарушения на 37% из них. Об этом заявил на совещании руководитель исполкома города Рустем Гафаров.
Среди основных нарушений – образование ледяных наростов на воронках сливных водосточных труб, козырьках подъездов и балконов, над входными узлами зданий, снежных «шапок» на крышах, пишет мэрия города.
В итоге Гафаров поручил управляющим организациям столицы Татарстана завершить очистку кровель многоквартирных домов от наледи и сосулек.
Казанцам также напомнили, что при обнаружении скоплений снега, сосулек на крышах нужно обращаться в диспетчерскую службу вашей управляющей компании. Оставить заявку можно в «Открытую Казань» или по телефону: +7(843)236-41-23.
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