Власти Казани поручили снести 4 незаконно установленных киоска и два гаража

Власти Казани предписали убрать четыре незаконно установленных торговых объекта. Распоряжение опубликовано в новом выпуске электронного сборника документов и правовых актов, который размещен на сайте мэрии.

В список попали киоски, расположенные около дома №13 по ул. Яхина, у дома №21 по проспекту Победы, дома №69 по Беломорской и дома №51 Вишневского. Собственникам необходимо убрать их до 24 июня, в противном случае объекты принудительно демонтируют в срок с 25 июня по 22 сентября.

Помимо ларьков, власти поручили снести два гаража на территории Вахитовского и Приволжского районов города. На добровольный снос отводится срок до 30 июня, на принудительный – до 20 августа 2024 года.