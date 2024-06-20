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Власти Казани поручили снести 4 незаконно установленных киоска и два гаража
Власти Казани предписали убрать четыре незаконно установленных торговых объекта. Распоряжение опубликовано в новом выпуске электронного сборника документов и правовых актов, который размещен на сайте мэрии.
В список попали киоски, расположенные около дома №13 по ул. Яхина, у дома №21 по проспекту Победы, дома №69 по Беломорской и дома №51 Вишневского. Собственникам необходимо убрать их до 24 июня, в противном случае объекты принудительно демонтируют в срок с 25 июня по 22 сентября.
Помимо ларьков, власти поручили снести два гаража на территории Вахитовского и Приволжского районов города. На добровольный снос отводится срок до 30 июня, на принудительный – до 20 августа 2024 года.
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