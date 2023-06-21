Власти Казани пообещали перенести лыжную базу «Дубравная» на новую территорию

Мечеть выкупила землю под лыжной базой. Входная группа в лесопарк останется на прежнем месте

Фото: © Мария Сушкова / «Татар-информ»

Лыжная база «Дубравная» в Казани продолжит работу в новом зимнем сезоне – в связи со строительством медресе ее просто перенесут на другое место, заверили власти города. Участок, на котором располагалась база, выкупили под нужды мечети, напомнили специалисты администрации Вахитовского и Приволжского районов, отвечая на вопросы жителей в соцсетях.

«Вырубать лес не будут. Мечеть выкупила землю под лыжной базой. Лыжи в прокат будут выдаваться в другом месте, скорее всего, прокат организует Дирекция парков и скверов. То есть для жителей и нас ничего не меняется, на лыжах кататься будем», – пообещали сотрудники администрации.

Входная группа в лесопарк также останется на прежнем месте. Сам участок мечеть выкупила по согласованию с собственником. «Если бы хозяин не хотел продать базу, он бы не продавал. Никто не мог его заставить», – подчеркнули власти города.

Где именно теперь будет находиться лыжная база пока сообщить в районной администрации не смогли, так как сейчас еще идет работа по выделению земельного участка. Однако уже известно, что предстоящей зимой пункт проката и переодевания откроется в тестовом режиме на входной зоне лесопарка Дубрава.

Позже власти Казани планируют определить спрос и принять дальнейшее решение по поводу лыжной базы.

Напомним, вопрос с лыжной базой «Дубравная», которая располагается в Приволжском районе, обсуждается еще с 2014 года – горожане неоднократно призывали власти сохранить лес и оставить действующий пункт проката и даже проводили митинги на эту тему.

Мечеть имени Габдрахима Утыз-Имяни достраивается на пересечении улиц Дубравной и Зорге. Площадь будущей мечети «Утыз Имяни» составляет порядка 2,5 тысячи квадратных метров, уступая по размерам лишь «Кул-Шарифу».