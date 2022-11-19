Власти Казани показали процесс установки новогодних украшений в «Черном озере»

На отдельных площадках Казани уже стартовали работы по установке новогодних украшений – так, рабочие монтируют световые инсталляции на ул.Баумана и в парке «Черное озеро». Частично завершить украшение города планируется к середине декабря, а более масштабные конструкции появятся в столице Татарстана ближе к празднику.

«Нового года, конечно, очень ждут дети. Да и взрослым не помешают сейчас позитивные впечатления. Мы не можем оставить горожан без этой атмосферы. К тому же необходимо поддержать предпринимателей, для которых очень важен туристический поток. Их заработок вносит значительный вклад в городскую экономику. Мы стараемся создать все условия для их работы», – отмечают в пресс-службе Комитета внешнего благоустройства.

Напомним, власти города обещают, что новогоднее оформление Казани в этом году не уступит прошлому, причем средства из бюджета тратить на это не будут – как уверяют в КВБ, в украшение города вложатся муниципальные предприятия.