Власти Казани показали, как консервируют городские фонтаны

В Казани начали готовить городские фонтаны к предстоящей зиме. В этом году консервация фонтанов началась раньше обычного из-за критически низкой температуры. Работы, в частности, ведутся на фонтане у ДК Железнодорожников в поселке Юдино. Сегодня там спустили воду, промыли чашу и очистили от скопившегося осадка, сообщает Комитет внешнего благоустройства.

После очищения чаши от осадка специалисты проверили состояние системы водоснабжения.

«Важно внимательно осуществлять продув труб, так как оставшаяся на зиму жидкость может замерзнуть и впоследствии повредить элементы. Завтра его начнут накрывать фанерой, под ней он пробудет всю зиму», – пояснили в КВБ.

Такие же мероприятия проведут на всех городских фонтанах. В частности, подготовку уже начали в Лядском саду, Ленинском саду и у театра оперы и балета. В общем процедуры займут около двух недель.