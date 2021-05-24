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Ру Тат
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24 мая 2021  10:14
Марат Ишкильдин

В этом году Комитет ЖКХ Казани реконструирует 40 км тепловых сетей города

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В Казани перед отопительным сезоном реконструируют 40 км тепловых сетей. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме города рассказал председатель Комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов. 

«По программе капитального ремонта будут заменены и реконструированы около 40 км тепловых сетей. Объем работы сопоставим с предыдущими годами», — сказал Анисимов. 

При этом планируется провести подготовку 135 котельных «Казэнерго», 50 ведомственных котельных, 5 тыс. 815 многоквартирных домов, 839 муниципальных объектов бюджетной сферы и 119 объектов здравоохранения. 

Всего Комитету предстоит подготовить 1,9 тыс. км магистральных внутриквартальных тепловых сетей,  три ТЭЦ и три районных котельных — «Савиново», «Азинов» и «Горки».

За этот год также будут отремонтированы внутридомовые системы отопления в 123-х домах, системы горячего водоснабжения в 40 домах и установлены шесть узлов погодного регулирования. 

«Дополнительно по программе текущего ремонта управляющими организациями планируется установить еще 61 узел погодного регулирования», — отметил спикер.

#отопление
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