Власти Казани поддержали строительство ЖК, офисного центра и гостиницы в центре города

Сегодня в мэрии Казани было рассмотрено 16 проектов строительства и реконструкции зданий в историческом поселении города. Половина из них была утверждена рабочей группой, другая же часть была отправлена на доработку, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ. В дальнейшем принятые проекты направят на согласование Президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Так, комиссия одобрила проекты офисного центра по улице Право-Булачной, жилых комплексов по улице Жуковка и Сары Садыковой, многофункционального комплекса с многоквартирным жилым домом по улице Спартаковской, концепцию торгового центра по улице Межлаука и гостиницы по улице Исхаки. Кроме того, специалисты приняли проект реконструкции жилого дома по улице Бутлерова и планы по строительству индивидуальных домов по улицам Пехотной и Фаткуллина, многоквартирного жилого дома по улице Большой.

Однако часть проектов, представленных на заседании главным архитектором города Ильсияр Тухватуллиной, вызвала вопросы у рабочей группы и была направлена на доработку. Так, мнения участников заседания разделились по поводу двух эскизных проектов здания будущей гостиницы по улице Бурхана Шахиди. В результате каждому из них потребуются дополнительные корректировки. Это же относится к проектам ЖК по Щербаковскому переулку, многоквартирного дома по улице Волкова, IT-парка по улице Яхина.

Кроме того, по предложению мэра Казани Ильсура Метшина разработчики предусмотрят парковочные зоны в проекте административно-делового здание по улице Островского. «Здание хорошо впишется в архитектуру Казани», — полагает он.

Также специалисты обсудят расположение и детали по проекту частного жилого дома по улице Карельской с владельцем участка.