Власти Казани планируют снести частные дома на улицах Серова, Баруди и Батыршина

Власти Казани вынесли на обсуждение план по застройке многоэтажками территории, ограниченной улицами Серова, Баруди, Большая Крыловка, Батыршина. Соответствующее постановление содержится в сборнике документов, опубликованном на сайте мэрии Казани.

Согласно проекту планировки, частного жилья в этих секторах не останется. На сегодня вдоль улиц Серова и Баруди уже существуют многоквартирные дома. В дальнейшем планируется построить несколько ЖК, школу на 1501 место и два детских сада.

«Застройку территории по проекту планировки планируется осуществлять поэтапно (по мере расселения и реорганизации участков индивидуальной жилой застройки, подлежащей сносу) в пять очередей», — говорится в документах.

Так, в первую очередь будут возведены один 9-этажный и два 18-этажных дома, во вторую — крытый паркинг на 500 машино-мест, три 18-этажных дома. Затем построят многоэтажные дома по улице Батыршина. Третьим этапом, согласно документам, будут возведены детсад на 260 мест, временный физкультурно-оздоровительный, жилой комплекс повышенной этажности. В последнюю очередь строители займутся возведением школы.