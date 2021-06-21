Власти Казани планируют построить спортивный центр для детей с ОВЗ

В Казани планируют построить спортивный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме города рассказал мэр Ильсур Метшин.

«Мы обсудили создание специализированного спортивного центра, где будет плавательный бассейн для детей с ограниченными возможностями, раздевалки и специальное оборудование для занятий спортом», — сказал Метшин.

Родители детей с ОВЗ попросили создать спортивный центр на встрече с мэром Казани.

«Это будет государственно-частное партнерство, и я надеюсь на неравнодушных жителей Казани, предпринимателей», — добавил мэр.

Метшин пообещал лично принять участие в финансировании проекта. В этом году власти планируют заняться проектированием центра.