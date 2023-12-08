Власти Казани планируют обновить 250 автобусов

Более 35% автопарка Казани старше десяти лет, из-за чего растут затраты на его содержание. В городе необходимо обновить 250 автобусов. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров в Госкомитете РТ по тарифам.

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«В соответствии с планом необходимо обновить порядка 250–255 автобусов. Однако пока по фактическому выпуску цифры меньше, но мы планируем их восстановить», — сказал он.

Спикер отметил, что перевозчики рассчитывают в этом вопросе на содействие республики и на участие в федеральных программах по обновлению подвижного состава через инструменты государственной транспортной лизинговой компании (АО «ГТЛК»). Он объяснил, что на сегодняшний день контракт с ГТЛК не заключен по причине того, что производственные мощности главного поставщика, КАМАЗа, перегружены. Предприятие не успеет поставить эти автобусы до февраля.

«Программа официально действует до конца февраля 2024 года. Поэтому ждем официального решения федеральных властей о продлении сроков действия программы по обновлению подвижного состава через ГТЛК», — подчеркнул Шакиров.

По его словам, когда срок действия госпрограммы будет продлен, автобусы будут закуплены. Все необходимые документы перевозчики уже собрали и направили в ГТЛК. Благодаря поддержке властей Татарстана и администрации Казани финансовое положение автотранспортных предприятий в части закрытия долгов восстановлено, поэтому критериям ГТЛК они соответствуют.

Обновления заявленного количества автобусов будет достаточно для нормального обслуживания населения Казани, восстановления должных интервалов, регулярности выполнения рейсов. В беседе с журналистами Ильдар Шакиров также заострил внимание на существенном росте цен на новые автобусы.

«Если в предыдущие разы мы покупали и за 11, и за 12 млн рублей, то сейчас один газовый „НефАЗ“ с учетом обязательного оборудования, которое необходимо по правилам безопасности, стоит более 18 млн рублей», — сказал он.

В заключение спикер выразил надежду, что по лизинговой программе в дальнейшем не будет скорректирована процентная ставка, которая сейчас составляет 6,5%.

Всего в настоящее время на городских маршрутах в Казани работает 1037 единиц подвижного состава, в том числе 749 автобусов, 182 троллейбуса и 102 трамвая.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что тарифы на проезд в общественном транспорте на 2024 год утвердили сегодня в Казани на заседании правления Госкомитета РТ по тарифам, которое провел председатель ведомства Александр Груничев.