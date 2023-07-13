Власти Казани передали мечети «Иске-Таш» участок площадью 2,1 тыс. кв. метров

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Приходу мечети «Иске-Таш» в Казани предоставлен земельный участок на ул. Меховщиков. Площадь территории составляет 2152 кв. метра, говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома.

«Предоставить местной мусульманской религиозной организации — приходу мечети „Иске-Таш“ разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка кадастровый номер 16:50:012304:260 площадью 2152 кв.м по ул.Меховщиков», — отмечается в постановлении исполнительного комитета.

Уточняется, что мечети разрешено «религиозное управление и образование в зоне смешанной жилой и общественной застройки». Решение было принято по рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке при руководителе исполкома и на основании результатов общественных обсуждений.