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Власти Казани передали мечети «Иске-Таш» участок площадью 2,1 тыс. кв. метров
Приходу мечети «Иске-Таш» в Казани предоставлен земельный участок на ул. Меховщиков. Площадь территории составляет 2152 кв. метра, говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома.
«Предоставить местной мусульманской религиозной организации — приходу мечети „Иске-Таш“ разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка кадастровый номер 16:50:012304:260 площадью 2152 кв.м по ул.Меховщиков», — отмечается в постановлении исполнительного комитета.
Уточняется, что мечети разрешено «религиозное управление и образование в зоне смешанной жилой и общественной застройки». Решение было принято по рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке при руководителе исполкома и на основании результатов общественных обсуждений.
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