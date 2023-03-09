Власти Казани ответили возмущенным горожанам, почему не ремонтируют ямы на дорогах

Фото: пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов

Из-за постоянного перепада температур воздуха проводить сейчас ямочный ремонт невозможно ни холодным, ни литым асфальтом. При такой погоде асфальтобетон не затвердеет и быстро разрушится, заявили в пресс-службе администрации Вахитовского и Приволжского районов.

Так в администрации ответили на сообщения от горожан, которые в чате районов массово стали жаловаться на ямы и возникающие из-за них огромные лужи.

«В феврале мы пробовали залатать ямы напротив Центрального стадиона. Через несколько дней ямы опять образовались», – отметили в пресс-службе районной администрации, пояснив, что для проведения работ необходимо, чтобы снег растаял, а дороги подсохли.

«Не должно быть осадков (снег, дождь) во время укладки и после укладки, температура не должна опускаться ниже 5 градусов. <…> Как и вы, ждем старта работ по ямочному ремонту. Просим немного запастись терпением», – говорится в сообщении.

Пока по обращениям автомобилистов приняты временные меры – устранены глубокие ямы на Право- и Лево-Булачных улицах.