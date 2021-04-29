Власти Казани отремонтируют дороги, вызвавшие наибольшие нарекания у горожан

В 2021 году на ремонт дорог в Казани, в том числе и по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», выделено 12 млрд рублей. Об этом сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин во время прямого эфира в соцсети Instagram.

«На программу ремонта и дорожного строительства набирается на 12 млрд рублей. Это серьезная цифра. По федеральной программе отремонтируем 11 участков на улицах Гареева, Старательный переулок, Хэзмэт, Белинского, Беломорская, Гагарина, Гладилова, Голубятникова, Магистральная, Чуйкова», — поделился подробностями глава города. По его словам, очень большое количество жалоб на плохие дороги поступило от жителей улиц Голубятникова и Гладилова.

Республиканский бюджет выделил средства на ремонт дорожного полотна на улицах Азина, Кул Гали, Сибирский тракт, 3-я Клиновая, Братьев Баталовых и Япеева.

В список для ремонта попали улицы, на состояние которых было получено наибольшее число жалоб горожан, подчеркнул мэр.

Кроме того, в этом году будут отремонтированы 78 внутриквартальных проездов и 22 дороги в казанских поселках, добавил Ильсур Метшин.