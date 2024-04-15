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Власти Казани опровергли, что гробы и останки всплыли на похоронном комплексе «Курган»
Управление по организации ритуальных услуг Казани отреагировало на сообщения о том, что на похоронном комплексе «Курган» из-за паводка вспыли гробы и останки. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе исполкома Казани.
«В субботу на „Курган“ выезжали сотрудники полиции. Факты, изложенные в обращении заявителя, не подтвердились: части тела и гробы наружу не вышли, никаких больших деформаций нет», — говорится в сообщении.
Ранее в телеграм-канале Mash Iptash появилось видео от пользователя ФаритаГайсина, который якобы в пятницу застал ужасающую картину. «Земля размыта, из неё торчит чья-то рука и ещё 8 гробов», — говорится в телеграм-канале.
«На видео засняты захоронения, проведенные зимой. По весне они всегда слегка проседают, поскольку выкопанная зимой земля замерзает и каменеет, а весной оттаивает. В некоторых случаях это может привести к падению надгробных знаков, если они были установлены не прочно», — сообщили в Управлении по организации ритуальных услуг Казани.
Отмечается, что это традиционная для весны ситуация, поэтому рекомендуется ставить надгробия не сразу после захоронения, а позже. Усадка почвы особенно заметна на новых кладбищах и местах захоронения.
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