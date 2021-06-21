Власти Казани ограничили скорость электросамокатов в 60 зонах города

В Казани разработали правила движения на электросамокатах и ограничили их скорость в 60 городских зонах. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме рассказал заместитель руководителя, курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли Ильдар Шакиров.

По поручению мэра Казани Ильсура Метшина исполком разработал порядок деятельности компаний, занимающихся прокатом средств передвижения.

«Постановлением исполкома 16 июня утверждены принципы и требования размещения парковок электросамокатов на территории города. 17 июня подписано соглашение между комитетом транспорта Казани и компаниями, оказывающими услуги по прокату электросамокатов», — сказал Шакиров.

В документе расписаны требования к техсостоянию самокатов, ограничение скорости их движения, запрет на их использование детьми до 16 лет и лицами, находящимися в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

«Сегодня в 60 зонах города установлено ограничение скорости до 10–15 км в час. Ликвидировано 16 участков, где парковка самокатов не соответствовала правилам дорожного движения и правилам благоустройства. На девяти участках улично-дорожной сети установлен полный запрет на движение электросамокатов», — отметил спикер.

Компании усилили контроль за пользователями, которые нарушают парковку, и разрабатывают индекс качества вождения.

«За июнь штрафы получили 488 пользователей. За май их было 200. Заблокирован 21 аккаунт злостных нарушителей правил», — добавил замруководителя