Власти Казани объяснили задержку реконструкции старой части зоопарка

Реконструкция старой части казанского зооботсада остается в планах на ближайшие годы. Сейчас по-прежнему ведется проектирование, сообщили в мэрии города, отметив, что работы откладываются из-за недостатка финансирования.

«Как сообщает Управление культуры, модернизация старой части Зооботсада ожидается в ближайшие годы при положительном формировании бюджета, сейчас идет этап проектирования», – отметили сотрудники администрации, отвечая в соцсетях горожанам, обеспокоенным состоянием зоопарка.

Несмотря на содержание животных в старых условиях, с ними все в порядке, заверили в администрации. Так, ежедневно они проходят тщательный осмотр зоологов, у них полноценный рацион питания. «В связи с жаркой погодой животные могут быть менее активны, чем обычно, но это никак не сказывается на полноценном уходе за ними», – добавили в мэрии.

Добавим, что в ответ жители города возмутились тем, что в Казани нашлись средства на реконструкцию фонтана на озере Кабан, а не на зоопарк. Речь идет о том, что на проект будущего фонтана выделили 4,4 млн рублей.

«Реконструкция зоопарка не стоит столько, сколько проектирование фонтана, это гораздо более дорогостоящий проект, – парировали в мэрии. – К тому же, фонтан выполняет на озере функцию перекачки воды, чтобы она не застаивалась и не цвела».

Напомним, планировалось, что при второй очереди реконструкции зоопарка проведут обустройство современных комфортных вольеров по аналогии с новой частью «Рекой Замбези», открывшейся в 2019 году. Причем проект включал в себя также реконструкцию исторических зданий XIX века – в старой части зоопарка есть два здания с более чем двухсотлетней историей.