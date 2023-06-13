Власти Казани объяснили задержку работ в парках-победителях конкурса на благоустройство

После объявления результатов голосования по выбору объектов на благоустройство в приоритетном порядке, горожане вспомнили о парках-победителях такого же конкурса прошлых лет. Они обратили внимание, что во многих из них так и не провели работы. Власти города объяснили это тем, что проекты их будущего благоустройства находятся в разработке.

Голосование предполагает выбор только одного победителя, который становится приоритетным при формировании программы, но не единственным, отметили в Комитете внешнего благоустройства. Победители конкурса прошлых лет повторно в голосовании не участвуют – даже в том случае, если они до сих пор не благоустроены.

«Проекты парков-победителей прошлых лет уже находятся в разработке, – пояснили в КВБ. – Территории разные, некоторые сложнее, как проекты Стратегии развития Казанки. <…> Никто не говорит, что они реализовываются за год».

Подобные проекты требуют тщательного проектирования с учетом всех инфраструктурных и природных объектов рядом, разработки проектов планировки территории и проектов межевания, пояснили представители мэрии.

Напомним, победителем конкурса по выбору объектов благоустройства на 2024 год стал сквер по ул.Серова. За него проголосовали почти 112 тыс. казанцев.

Недавно стало известно, что запланированный к реализации с 2021 года проект благоустройства набережной у «Чаши» – «Парк горизонтов» – все-таки будет реализован. Начало благоустройства отложено, так как власти города работают над тем, чтобы вписать проект в генплан.