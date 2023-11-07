Власти Казани объяснили, когда может начаться ямочный ремонт по ул. Кулагина

Жители Казани пожаловались на огромные ямы по улице Кулагина и призвали городские власти решить данный вопрос. В администрации Вахитовского и Приволжского районов города объяснили, что на этот год весь объем подобных работ уже выполнен и проблему могут рассмотреть лишь в 2024 году.

«На ул. Кулагина 150 метров от перекрестка с ул. Магистральная огромные опасные ямы по всей ширине дорожного полотна, не ремонтировались наверно уже год. Примите срочные меры, пожалуйста, пока не наступили заморозки!» – написал гражданин в телеграм-канале администрации.

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«На сегодняшний день на территории наших районов в полном объеме выполнены работы по ямочному ремонту, согласно выделенному лимиту финансирования. Учитывая изложенное, к сожалению, данный вопрос будет рассмотрен в следующем году при формировании различных дорожных программ, а также при условии выделения соответствующего финансирования», – отреагировали в администрации.