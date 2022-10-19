Власти Казани объяснили, как активировать электронный проездной для детей мобилизованных

С 10 октября дети призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ казанцев имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Для этого предусмотрен специальный электронный проездной билет, который позволяет детям в возрасте от 8 до 18 лет бесплатно пользоваться любыми видами городского пассажирского транспорта. Активировать его нужно ежемесячно – с 20 по 1 число текущего месяца.

Электронный проездной можно активировать несколькими способами. К примеру, на устройствах активации ресурса на всех станциях метрополитена. Такие устройства самообслуживания размещаются в окне кассы вестибюлей метро.

Также активировать проездной можно у кондуктора наземного пассажирского транспорта. Для этого нужно сообщить кондуктору заранее, что у пассажира «Отложенное пополнение».

Кроме того, запустить проездной можно в пунктах по работе с клиентами АО «Транспортная карта» по адресам:ул.Чуйкова, 1а и ул.Некрасова, 24, пояснили в Комитете по транспорту. Если карту не активировать с 20 по 1 число, то в следующем месяце воспользоваться ею не получится.

Напомним также, что ранее татарстанцам разъяснили правила оформления выплаты в 20 тыс. рублей на детей мобилизованных, подробнее – в материале «Татар-информа».