Власти Казани не хотят компенсировать «Эдельвейсу» деньгами долю в Центральном стадионе

Исполнительный комитет Казани подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда РТ, обязавшего выплатить АО «Эдельвейс Групп» 2,87 млн рублей (с НДС) — то есть стоимость 1/22 доли административного здания Центрального стадиона Казани.

Как ранее рассказывал «Татар-информ», компания Илшата и Айрата Хайруллиных стала миноритарным совладельцем этого спортивного учреждения благодаря другой своей недвижимости — пивбару «Раки», находившемуся под стенами Казанского Кремля. «Приговор» популярному питейному заведению, единственному из уцелевших на расчищенной для празднования 1000-летия Казани Ярмарочной площади, был вынесен летом 2005 года, незадолго до самого юбилея.

Владелец бара заявлял, что власти Казани обещали ему компенсировать потери. В 2006 году после обращения компании Хайруллиных в арбитраж стороны уладили дело миром: городские власти отдали «Эдельвейс Групп» в качестве равноценной компенсации за снесенное здание и бизнес на улице Ярмарочная ранее упомянутую 1/22 долю в праве собственности на Центральный стадион. Оставшейся 21/22 доли владел сам исполком. Компания стала совладельцем в общей сложности 401,9 кв. метра, которые сдавала в аренду. При этом право совладения распространялось на огромное, больше 3,5 тыс. «квадратов», здание спортивного павильона, два административных здания по 600 кв. метров, пару кафе, кассовый павильон с кассой и четыре туалета.

Но после масштабной реконструкции арены доля компании Хайруллиных оказалась размыта. Хотя квадратура самого стадиона увеличилась до 23,4 тыс. кв. метров, у «Эдельвейс Групп» в долевой собственности осталось лишь одно административное здание и, частично, спортивный павильон. Остальные помещения просто перестали существовать.

Компания попыталась в судебном порядке вернуть потерянные коммерческие площади, но Комитет земельных и имущественных отношений, ссылаясь на то, что реконструкция стадиона еще не завершена, отказался это сделать. Инициированное в апреле 2015 года разбирательство по поводу восстановления права на долю также закончилось в сентябре 2018-го проигрышем «Эдельвейс Групп».

В 2020 году эта фирма в судебном порядке потребовала от городских властей компенсировать ей 6,5 млн рублей убытков от потери имущества на Центральном стадионе, не считая 150 тыс. рублей затрат на отчет о его рыночной цене. Суды двух инстанций с этими требованиями согласились.

А в 2021 году «Эдельвейс Групп» подала новый иск: о выделении доли в натуре в уцелевшем административном здании. Эксперты из республиканского БТИ пришли к выводу, что выдел невозможен: ранее принадлежавших «Эдельвейс Групп» помещений в нем нет. Тогда компания потребовала возмещения их стоимости. Свою часть стадионной недвижимости в 612,28 кв. метра она на основании экспертного заключения оценила в 2,8 млн рублей.

Заместитель директора компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев не исключает, что причина несогласия исполкома Казани с выплатой материального возмещения «Эдельвейсу» может заключаться в его величине. «Постановление суда о том, что компании должна быть выплачена компенсация, было. Может быть, дело в ее размере? Если это так, то спор сторон может свестись к битве экспертов», — предположил он.