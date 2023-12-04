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Новости Татарстана и Казани
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Власти Казани ответили, из-за чего вытекает вода из колодца на ул. Фучика
В Администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани сообщили, что по адресу ул. Юлиуса Фучика, дом №14 обнаружили порыв на водопроводе Д=300 мм. Именно в этом кроется причина вытекания воды из колодца на улицу.
Как добавили в телеграм-канале Администрации, сейчас рабочие ликвидируют аварию на этом участке. Ориентировочный срок завершения работ – до 19.00 4 декабря.
Напомним, ранее о проблеме сообщила пользователь с ником «Марина». По ее словам, около дома №14 на ул. Фучика уже неделю вытекала вода из колодца на проезжую часть. Она отмечала, что колдобины не дают пройти по зебре, а также мешают движению транспорта. В подтверждении своих слов пользователь сняла происходящее на видео.
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