Власти Казани нашли средства на проектирование нового фонтана на озере Кабан

На озере Кабан в Казани власти города установят новый современный светомузыкальный фонтан. В планах на ближайшее будущее – проектирование фонтана, средства на эти цели уже выделены, сообщил председатель Комитет внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов, отчитываясь мэру города Ильсуру Метшину об итогах работы.

«Разработано предложение по монтажу и выделены средства на проектирование, готовятся документы для конкурсных процедур», – сообщил Саляхутдинов.

Какие требования выдвигаются к новому фонтану и когда будет размещена документация для проведения конкурса, не уточняется. «Пока нет проекта, мы не можем сказать, каким будет этот фонтан, но сделаем все, чтобы он вас приятно удивил», – отметили в пресс-службе комитета.

Прошлый фонтан на Кабане прослужил 15 лет и постепенно начал выходить из строя, в итоге прошлым летом его демонтировали. Сообщалось, что в планах у города установить новый фонтан, как только будет определен источник финансирования.