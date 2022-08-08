Власти Казани направят свыше 15 млн рублей на капремонт ЖК для инвалидов-колясочников

На капитальный ремонт жилого комплекса для инвалидов-колясочников в Казани, который находится по улице Дубравной, 43Б и 43Г, из бюджета города направят 15,6 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Основная сумма пойдет на демонтаж существующей кровли и установку новой. Кроме того, подрядчику предстоит установить узел погодного регулирования и подготовить техпаспорт объекта.

Заказчиком проекта выступает Комитет жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета Казани, который 17 августа этого года выберет подрядчика по итогам тендера. Срок исполнения работ – 3 месяца с момента подписания контракта.