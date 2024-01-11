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Власти Казани направят почти 1,3 млн рублей на инклюзивный проект наставничества «Ихлас»
Ряд казанских общеобразовательных и дошкольных учреждений, работающих с детьми с ОВЗ, примут участие в инклюзивном инновационном проекте наставничества «Ихлас» в 2023/2024 учебном году. Постановление опубликовано в новом выпуске электронного Сборника документов и правовых актов.
В качестве инновационных площадок выступят четыре организации Советского района города – это средняя школа № 86 с углубленным изучением отдельных предметов, лицей № 11 «Унбер», детсады № 109 и № 189 комбинированного вида.
«Проект реализуется в целях развития профессиональных компетенций педагогов учреждений, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья (обучающиеся с РАС и другими ментальными нарушениями), популяризации эффективного опыта организации деятельности в рамках проведения комплекса мероприятий в Год педагога и наставника <...>», – говорится в положении.
Всего на реализацию проекта будет выделено почти 1,3 млн рублей «за счет уменьшения ассигнований, предусмотренных в бюджетной росписи Финансового управления Исполнительного комитета Казани по разделу 0709 „Другие вопросы в области образования“ на 2023 год».
Управлению образования горисполкома необходимо будет разработать и утвердить дорожную карту, порядок определения объема и условий предоставления иной субсидии и представить в Финансовое управление исполкома расшифровку расходов по кодам бюджетной классификации.
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