Власти Казани направят почти 1,3 млн рублей на инклюзивный проект наставничества «Ихлас»

Ряд казанских общеобразовательных и дошкольных учреждений, работающих с детьми с ОВЗ, примут участие в инклюзивном инновационном проекте наставничества «Ихлас» в 2023/2024 учебном году. Постановление опубликовано в новом выпуске электронного Сборника документов и правовых актов.

В качестве инновационных площадок выступят четыре организации Советского района города – это средняя школа № 86 с углубленным изучением отдельных предметов, лицей № 11 «Унбер», детсады № 109 и № 189 комбинированного вида.

«Проект реализуется в целях развития профессиональных компетенций педагогов учреждений, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья (обучающиеся с РАС и другими ментальными нарушениями), популяризации эффективного опыта организации деятельности в рамках проведения комплекса мероприятий в Год педагога и наставника <...>», – говорится в положении.

Всего на реализацию проекта будет выделено почти 1,3 млн рублей «за счет уменьшения ассигнований, предусмотренных в бюджетной росписи Финансового управления Исполнительного комитета Казани по разделу 0709 „Другие вопросы в области образования“ на 2023 год».

Управлению образования горисполкома необходимо будет разработать и утвердить дорожную карту, порядок определения объема и условий предоставления иной субсидии и представить в Финансовое управление исполкома расшифровку расходов по кодам бюджетной классификации.