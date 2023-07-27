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Власти Казани направят более 2 млн рублей на организацию регулярных перевозок пассажиров
Власти Казани направят более 2 млн рублей на организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа. Финансирование пойдет на городские и муниципальные автобусные, троллейбусные и трамвайные маршруты, говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома.
Средства выделяются на 2023–2028 годы.
«Установить, что предельный объем средств на выполнение работ по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа городским автомобильным и наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам г.Казани по регулируемым тарифам — 2 037,65 тыс. руб», — говорится в постановлении.
Заказчиком работ выступит Комитет по транспорту исполкома.
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