news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 27 июля 2023 10:17

Власти Казани направят более 2 млн рублей на организацию регулярных перевозок пассажиров

Скопировать ссылку
news_top_970_100
Власти Казани направят более 2 млн рублей на организацию регулярных перевозок пассажиров
Фото: © «Татар-информ»

Власти Казани направят более 2 млн рублей на организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа. Финансирование пойдет на городские и муниципальные автобусные, троллейбусные и трамвайные маршруты, говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома.

Средства выделяются на 2023–2028 годы.

«Установить, что предельный объем средств на выполнение работ по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа городским автомобильным и наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам г.Казани по регулируемым тарифам — 2 037,65 тыс. руб», — говорится в постановлении.

Заказчиком работ выступит Комитет по транспорту исполкома.

#Транспорт #общественный транспорт
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное