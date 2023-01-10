Власти Казани направят 350 млн рублей на содержание парков и скверов города в 2023 году

На содержание казанских парков, скверов, набережных и лесопарка «Лебяжье» в 2023 году из бюджета столицы Татарстана направят свыше 350 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, рабочим предстоит содержать 32 парка, сада и сквера, а также 94 памятника. Они будут поддерживать системы полива, насосное оборудование и скамейки в рабочем состоянии, ухаживать за газонами, проводить текущий ремонт оборудования детских и спортивных площадок на территориях парков.

Заказчиками проекта выступают Дирекция парков и скверов и Комитет по внешнему благоустройству исполкома города. Они определят подрядчика по итогам тендера 18 января. Контракт будет заключен до конца 2023 года.