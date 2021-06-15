Власти Казани потратят на благоустройство 6 общественных пространств почти 700 млн рублей

В Казани на благоустройство шести общественных пространств потратят почти 700 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы Татарстана рассказал заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев.

«В 2021 году в рамках формирования комфортной городской среды запланировано благоустройство шести объектов. <...> Финансирование на выполнение данных мероприятий предусмотрено в размере 672 млн рублей из бюджета Республики Татарстан», — отметил докладчик.

На создание новой парковой территории в ЖК «Салават Купере» потратят 131,3 млн рублей. Экологическая реабилитация озера Чайковое с благоустройством прилегающей территории обойдется в 199,5 млн рублей, обновление сквера имени Толстого — в 68,3 млн рублей, создание новых парковых территорий вблизи Голубых озер — в 52,5 млн рублей.

Кроме того, на продолжение работ по благоустройству набережной озера Кабан выделят 189 млн рублей, а на реконструкцию парка «Черное озеро» — 31,5 млн рублей.