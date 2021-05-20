Для постройки Вознесенского тракта будут изъяты четыре участка в Советском районе Казани

Для строительства Вознесенского тракта в Советском районе Казани будут изъяты четыре участка. Информация об этом размещена в сборнике документов мэрии за 20 мая.

«Постановление об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в связи со строительством автомобильной дороги „Вознесенский тракт. Строительство участка от ул. Гвардейская до проспекта Победы в Советском районе Казани Республики Татарстан“ (1-я очередь)», — сообщается в сборнике.

На данных участках расположены автозаправочная станция, комплекс АЗС, железнодорожные пути по улице Гвардейская и склад по улице Аделя Кутуя.

Процедуры по изъятию будет выполнять администрация Советского района Казани.