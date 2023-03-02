Власти Казани изымут участки с домами и киосками под реконструкцию Горьковского шоссе

В Кировском районе Казани изымают шесть земельных участков в зоне реконструкции Горьковского шоссе на участке от ул.Чкалова и Халтурина до трассы М7 «Волга». Документ опубликован в новом сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Общая площадь участков составляет 2305 кв. метров. Под изъятие попадают такие объекты:

участок в районе озера «Лебяжье» (под зданием детского оздоровительного комплекса «Полет»);

многоквартирные дома ул. Залесная (2 участка);

объект общественного питания по ул.Фрунзе, д.1а;

киоски по распространению периодической печати по ул.Фрунзе д.7 и Горьковскому шоссе.

В течение 10 дней собственники участков получат уведомление об изъятии недвижимости. Комитет земельных и имущественных отношений исполкома проведет оценку рыночной стоимости участков и заключит с правообладателями соглашения об изъятии.