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Общество 2 марта 2023 10:09

Власти Казани изымут участки с домами и киосками под реконструкцию Горьковского шоссе

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В Кировском районе Казани изымают шесть земельных участков в зоне реконструкции Горьковского шоссе на участке от ул.Чкалова и Халтурина до трассы М7 «Волга». Документ опубликован в новом сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Общая площадь участков составляет 2305 кв. метров. Под изъятие попадают такие объекты:

  • участок в районе озера «Лебяжье» (под зданием детского оздоровительного комплекса «Полет»);
  • многоквартирные дома ул. Залесная (2 участка);
  • объект общественного питания по ул.Фрунзе, д.1а;
  • киоски по распространению периодической печати по ул.Фрунзе д.7 и Горьковскому шоссе.

В течение 10 дней собственники участков получат уведомление об изъятии недвижимости. Комитет земельных и имущественных отношений исполкома проведет оценку рыночной стоимости участков и заключит с правообладателями соглашения об изъятии.

#изъятие земель #реконструкция #горьковское шоссе казани
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