Власти Казани изымут три дома и пристрой с участками в Вахитовском районе

В Вахитовском районе Казани изымают четыре участка по ул.Хади Такташа для строительства сетей водоотведения местного значения. Об этом говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Три дома и пристрой, расположенные на этих участков, попадают в зону планировки территории, ограниченной ул.Хади Такташа, Нурсултана Назарбаева и водной гладью озера Кабан, для установления границ театра Галиаскара Камала.

Администрации Вахитовского и Приволжского районов поручено в течение 10 дней оповестить владельцев участков, а Управлению жилищной политики оценить рыночную стоимость объектов и заключить с собственниками соглашения об изъятии путем выкупа.