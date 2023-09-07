Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Власти Казани изымут три дома и пристрой с участками в Вахитовском районе
В Вахитовском районе Казани изымают четыре участка по ул.Хади Такташа для строительства сетей водоотведения местного значения. Об этом говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.
Три дома и пристрой, расположенные на этих участков, попадают в зону планировки территории, ограниченной ул.Хади Такташа, Нурсултана Назарбаева и водной гладью озера Кабан, для установления границ театра Галиаскара Камала.
Администрации Вахитовского и Приволжского районов поручено в течение 10 дней оповестить владельцев участков, а Управлению жилищной политики оценить рыночную стоимость объектов и заключить с собственниками соглашения об изъятии путем выкупа.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»