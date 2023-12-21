news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 21 декабря 2023 15:14

Власти Казани изымут квартиры у жильцов дома №2 на ул. Хлебозаводская

Скопировать ссылку

Власти Казани изымут участок под домом №2 на ул. Хлебозаводская и находящиеся там квартиры для муниципальных нужд. Напомним, ранее дом признали аварийным. Необходимое постановление было опубликовано в сборнике документов и правовых актов столицы РТ.

Уточняется, что площадь изымаемого участка земли – 1,98 тыс. «квадрата». Управлению жилищной политики исполкома предстоит оценить по рынку стоимость жилых квартир.

Отметим, что в общей сложности в аварийном здании насчитывается 15 жилых квартир. Согласно документам, площади варьируются от 29,1 кв. м. 42,6 «квадрата».

#квартиры #Казань #аварийные дома
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100