Власти Казани изымут квартиры у жильцов дома №2 на ул. Хлебозаводская

Власти Казани изымут участок под домом №2 на ул. Хлебозаводская и находящиеся там квартиры для муниципальных нужд. Напомним, ранее дом признали аварийным. Необходимое постановление было опубликовано в сборнике документов и правовых актов столицы РТ.

Уточняется, что площадь изымаемого участка земли – 1,98 тыс. «квадрата». Управлению жилищной политики исполкома предстоит оценить по рынку стоимость жилых квартир.

Отметим, что в общей сложности в аварийном здании насчитывается 15 жилых квартир. Согласно документам, площади варьируются от 29,1 кв. м. 42,6 «квадрата».