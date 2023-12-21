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Власти Казани изымут квартиры у жильцов дома №2 на ул. Хлебозаводская
Власти Казани изымут участок под домом №2 на ул. Хлебозаводская и находящиеся там квартиры для муниципальных нужд. Напомним, ранее дом признали аварийным. Необходимое постановление было опубликовано в сборнике документов и правовых актов столицы РТ.
Уточняется, что площадь изымаемого участка земли – 1,98 тыс. «квадрата». Управлению жилищной политики исполкома предстоит оценить по рынку стоимость жилых квартир.
Отметим, что в общей сложности в аварийном здании насчитывается 15 жилых квартир. Согласно документам, площади варьируются от 29,1 кв. м. 42,6 «квадрата».
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