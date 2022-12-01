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Строительство
1 декабря 2022  09:51
Надежда Захарова

Власти Казани изымут еще два участка для строительства Вознесенского тракта

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Два участка в Советском районе Казани будут изъяты для строительства 11-й очереди Вознесенского тракта (от ул.Гвардейская до проспекта Победы). Постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Участки площадью 278 и 658 кв. метров расположены по улицам Гвардейская и Аделя Кутуя. На одном из них находится строящееся административное здание, а на другом — автозаправочные станции.

В течение 10 дней администрация Советского района оповестит собственников земель об их изъятии. Специалисты проведут оценку рыночной стоимости участков, подпишут соглашения с собственниками, затем они будут выкуплены.

#Вознесенский тракт #изъятие земель
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