Власти Казани изымут еще два участка для строительства Вознесенского тракта

Два участка в Советском районе Казани будут изъяты для строительства 11-й очереди Вознесенского тракта (от ул.Гвардейская до проспекта Победы). Постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Участки площадью 278 и 658 кв. метров расположены по улицам Гвардейская и Аделя Кутуя. На одном из них находится строящееся административное здание, а на другом — автозаправочные станции.

В течение 10 дней администрация Советского района оповестит собственников земель об их изъятии. Специалисты проведут оценку рыночной стоимости участков, подпишут соглашения с собственниками, затем они будут выкуплены.