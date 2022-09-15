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Общество
15 сентября 2022  10:02

Власти Казани изымут 14 участков и домов ради реконструкции Горьковского шоссе

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Власти Казани изымают 14 участков, домов и другую недвижимость, попадающие в зону реконструкции Горьковского шоссе на отрезке от улиц Чкалова и С. Халтурина до трассы М7 «Волга». Об этом сообщается в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Изымаемые объекты находятся на Горьковском шоссе, улицах Окольной, Залесной и Фрунзе в Кировском районе города. В ближайшие 10 дней владельцы участков и недвижимости получат уведомление об изъятии. В то же время Комитет земельных и имущественных отношений исполкома и Управление жилищной политики проведут оценку объектов и направят собственникам соглашения и отчеты по оценке рыночной стоимости участков. 

Срок действия постановления — три года.

#изъятие земель #горьковское шоссе казани
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