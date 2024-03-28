Власти Казани исключили один проезд из Реестра названий улиц

Власти Казани исключили Архитектурный проезд, находящийся в Вахитовском районе города, из Реестра названий улиц. Постановление опубликовано в новом выпуске Электронного сборника документов и правовых актов, размещенном на сайте мэрии.

«<...> учитывая отсутствие объектов недвижимости, имеющих адресную привязку к проезду Архитектурный, постановляю аннулировать наименование элемента улично-дорожной сети», — сказано в документе.

Название проезда будет исключено из Адресного плана города, Государственного адресного реестра. Таким образом, признается утратившим силу постановление горисполкома от 10 августа 2018 года № 4510 «О наименовании проезда в Вахитовском районе г.Казани».