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Власти Казани исключили один проезд из Реестра названий улиц
Власти Казани исключили Архитектурный проезд, находящийся в Вахитовском районе города, из Реестра названий улиц. Постановление опубликовано в новом выпуске Электронного сборника документов и правовых актов, размещенном на сайте мэрии.
«<...> учитывая отсутствие объектов недвижимости, имеющих адресную привязку к проезду Архитектурный, постановляю аннулировать наименование элемента улично-дорожной сети», — сказано в документе.
Название проезда будет исключено из Адресного плана города, Государственного адресного реестра. Таким образом, признается утратившим силу постановление горисполкома от 10 августа 2018 года № 4510 «О наименовании проезда в Вахитовском районе г.Казани».
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