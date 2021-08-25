Власти Казани готовят поправки в закон об ответственном обращении с животными

По поручению мэра Казани Ильсура Метшина готовится проект поправок в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Документ планируется представить в Госсовет РТ, а затем в Госдуму России. Об этом стало известно сегодня за «круглым столом» по вопросам общественного обращения с животными в КЦ «Сайдаш».

«Подготовлены поправки в действующий федеральный закон "Об ответственном отношении с животными". Мы считаем, что их еще стоит дополнить, эту работу будем продолжать. Действительно, сегодня нормы, вводящей ответственность, нет. Есть только права, но прав без ответственности не бывает», — сообщил перед заседанием журналистам заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

В настоящее время работа с бездомными собаками ведется в рамках Федерального закона N498, принятого в 2018 году. Законом определено, что ограничение численности бездомных собак строится по принципу отлова, стерилизации, вакцинирования и выпуска в места прежнего обитания. При этом в Москве и Германии есть опыт безвозвратного отлова.

«Закон „Об ответственном обращении с животными“ вступил в силу, и мы его начали применять в 2020 году. Мы видим, что остались нерешенные вопросы, которые не позволяют организовать эту работу так, чтобы все были довольны — общество, зоозащитники, муниципальная и региональная власть. Несовершенный закон сеет раздор между всеми нами. Зачастую социальный конфликт возникает на простых примерах, когда мы слышим обвинения зоозащитников», — сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

Спикер отметил, что власти города вынуждены работать «по закону, который несовершенен». Участники «круглого стола» обсудили необходимость введения ответственности владельцев животных, заводчиков, владельцев приютов перед питомцами. На встрече были подняты вопросы организации новых приютов, массовой стерилизации и переписи животных.

Искандер Гиниятуллин пояснил, как сейчас в Казани выстроена работа с безнадзорными животными. Республиканский бюджет ежегодно выделяет городу субвенцию в размере 20 млн рублей. Комитет ЖКХ проводит открытые аукционы на отлов и транспортировку животных, на лечебно-профилактические мероприятия и содержание животных. На текущий год по результатам электронных торгов договоры заключены с ООО «Зооцентр».

«Отлов осуществляется по заявкам горожан. Заявки принимаются в письменном виде, по телефону Комитета ЖКХ, в колл-центре „Открытая Казань“ и в „Народном контроле“. В этом году заработала „горячая линия“ 222-0-444, где заявки принимаются круглосуточно», — сообщил докладчик.

Безнадзорные животные содержатся в приюте ООО «Зооцентр» в поселке Мирный вместимостью 1200 мест. При этом Искандер Гиниятуллин отметил ряд проблем. Согласно его данным, обратный выпуск собак крайне негативно воспринимается большинством населения, особенно теми, кто обращался с заявками на отлов. Выделяемое финансирование не обеспечивает выполнение всех требований закона. Также не определено, что делать владельцу приюта с агрессивными собаками после окончания срока действия контракта.