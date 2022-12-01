Власти Казани демонтируют пять незаконно установленных павильонов и автофургон

Власти Казани предупреждают о демонтаже шести незаконно установленных объектов: пяти торговых павильонов и одного автофургона. Распоряжение опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Объекты находятся на улицах Гвардейской, Тукая, Карбышева, Адоратского, Ахунова и проспекте Ямашева. Владельцы смогут добровольно демонтировать постройки в срок до 5 декабря. С 6 декабря по 5 марта 2023 года объекты снесут в принудительном порядке.

После демонтажа они будут храниться на одной из баз: по ул. Набережная, 2б (Отары) либо по ул.Амирхана, 48 (Казань).