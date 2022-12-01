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Общество
1 декабря 2022  10:55
Надежда Захарова

Власти Казани демонтируют пять незаконно установленных павильонов и автофургон

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Власти Казани предупреждают о демонтаже шести незаконно установленных объектов: пяти торговых павильонов и одного автофургона. Распоряжение опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Объекты находятся на улицах Гвардейской, Тукая, Карбышева, Адоратского, Ахунова и проспекте Ямашева. Владельцы смогут добровольно демонтировать постройки в срок до 5 декабря. С 6 декабря по 5 марта 2023 года объекты снесут в принудительном порядке. 

После демонтажа они будут храниться на одной из баз: по ул. Набережная, 2б (Отары) либо по ул.Амирхана, 48 (Казань).

#демонтаж ларьков
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