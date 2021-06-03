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Ру Тат
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3 июня 2021  11:48
Марат Ишкильдин

Власти Казани демонтируют незаконно установленную стелу и медиафасад

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В Казани планируют демонтировать незаконно размещенную стелу и медиафасад. Информация об этом размещена в сборнике документов мэрии за 3 июня. 

«Утвердить перечень незаконно размещаемых на территории Казани средств наружной рекламы и информации, подлежащих демонтажу», — сообщается в документах.

Медиафасад размещен по адресу улица Декабристов 85в, а стела по улице Тэцевская на пересечении с улицей Хлебозаводская. 

Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложен на замруководителя исполкома курирующего земельные, имущественные и финансовые вопросы Радика Шафигуллина.

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