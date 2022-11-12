Власти Каховского района покинули зону эвакуации на левом берегу Днепра

Администрация Каховского района Херсонской области выехала из 15-километровой зоны на левом берегу Днепра, в которой объявлена обязательная эвакуация. Об этом в Telegram-канале рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) района Павел Филипчук.

«Сегодня администрация является объектом номер один для террористических атак ВСУ. Поэтому по распоряжению Правительства Херсонской области мы как орган власти перемещаемся на более безопасную территорию, откуда будем осуществлять руководство округом», — заявил руководитель ВГА.

Кроме того, Филипчук напомнил, что проживающих на эвакуируемой территории вывозят в город Туапсе Краснодарского края. При это из района эвакуированы все государственные структуры, поэтому получать социальные выплаты, пенсии и пособия здесь будет затруднительно, добавил он.

Впрочем, чиновник пообещал, что власти продолжат «создавать условия для качественного проживания» решивших остаться в эвакуируемой зоне. «Те, кто не воспользовались за период эвакуации данным правом, несут полную ответственность за свою жизнь и ее обеспечение», — предупредил глава ВГА.

Власти Херсонской области начали вывозить желающих с правого берега Днепра на левый в середине октября, а 31 октября зона эвакуации была расширена до 15 километров по обе стороны от реки. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 9 ноября приказал перебросить российские войска на Херсонском направлении с правого берега Днепра на левый. Временной столицей Херсонской области объявлен город Геническ.