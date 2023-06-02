Власти Калужской области отложили проведение рок-фестиваля «Нашествие» на 2024 год

В Калужской области решили отложить на следующий год проведение рок-фестиваля «Нашествие». Об этом губернатор Владислав Шапша сообщил в своем телеграм-канале.

«Проведение рок-фестиваля <...> вызвало много обсуждений среди жителей региона. С одной стороны, мы становимся домом для главного музыкального события страны. С другой стороны, в ходе дискуссии справедливо звучали мнения, что сейчас для „Нашествия“ — не то время», — написал руководитель.

Шапша уточнил, что на недавнем заседании рабочей группы поручил подготовить доклад о готовности к проведению масштабного мероприятия и учесть мнение жителей, и принял решение после общения с организаторами и правоохранительными органами.

«Во-первых, место проведения изменится. Во-вторых, фестиваль откладывается — переносим „Нашествие“ в Калужской области на 2024 год», — заключил губернатор.