Власти Калининграда оценили предложение переименовать город во Владибалтийск

Дискуссия о переименовании Калининградской области и ее центра сейчас неуместна. Об этом журналистам заявили в областном правительстве.

«У нашего города Калининград есть весьма достойное и уже прославленное имя, поэтому сейчас вести дискуссии о каком-то переименовании, по меньшей мере, неуместно», – приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы областного правительства Дмитрия Лыскова.

С предложением переименовать Калининград во Владибалтийск сегодня выступил лидер партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов. Регион он предложил назвать Балтийским краем. «Из этого названия сразу становится ясно, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже нашей Родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики», – считает политик.