Власти Испании утвердили новый план экономии энергии — нарушителей будут штрафовать

Правительство Испании приняло ряд жестких мер в целях экономии электроэнергии в стране. Об этом пишет RT.

В частности, теперь свет должен быть выключен с 10 часов вечера во всех общественных заведениях, которые не работают ночью.

Кроме того, новый план экономии энергии предусматривает ограничение термостатов в общественных местах: театрах, кинотеатрах, учреждениях массового досуга и отдыха, вокзалах и аэропортах. Летом температура не должна опускаться ниже 27 градусов, зимой — подниматься выше 19.

Отмечается, что тех, кто не будет соблюдать новые требования, будут штрафовать на сумму от 60 тыс. евро.

На фоне спецоперации на Украине и усиления санкционного давления на Россию со стороны ЕС в Европе подскочили цены на энергоносители. Так, ранее власти Берлина предложили после полуночи отключать подсветку общественных объектов, в том числе – Бранденбургских ворот и здания берлинского Сената.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.