news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 28 июня 2025 18:13

Власти Ирана запретили главе МАГАТЭ доступ к ядерным объектам

Читайте нас в
Телеграм

Иранские власти запретили главе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси посещать ядерные объекты страны, заявил вице-спикер парламента Исламской Республики Хамид-Реза Хаджи Бабаи. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на иранское агентство Mehr.

Иран также запретил агентству устанавливать камеры наблюдения на своих объектах. Это решение связано с утечкой конфиденциальной информации, отметил вице-спикер.

Как участник Договора о нераспространении ядерного оружия, Иран предоставлял МАГАТЭ возможность проводить инспекции, чтобы подтвердить мирный характер его ядерной программы. Однако с 2019 года Тегеран начал ограничивать полномочия агентства.

Ранее Рафаэль Гросси заявлял, что продолжает попытки добиться возобновления инспекций. 24 июня он направил соответствующее письмо министру иностранных дел Ирана Аббасу Аракчи.

#Иран #иранская ядерная программа
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане выбрали, какие дворы и парки благоустроят в 2026 году

В Татарстане выбрали, какие дворы и парки благоустроят в 2026 году

27 июня 2025
В Татарстане объявлена угроза «беспилотной опасности»

В Татарстане объявлена угроза «беспилотной опасности»

27 июня 2025