Власти Ирана запретили главе МАГАТЭ доступ к ядерным объектам

Иранские власти запретили главе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси посещать ядерные объекты страны, заявил вице-спикер парламента Исламской Республики Хамид-Реза Хаджи Бабаи. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на иранское агентство Mehr.

Иран также запретил агентству устанавливать камеры наблюдения на своих объектах. Это решение связано с утечкой конфиденциальной информации, отметил вице-спикер.

Как участник Договора о нераспространении ядерного оружия, Иран предоставлял МАГАТЭ возможность проводить инспекции, чтобы подтвердить мирный характер его ядерной программы. Однако с 2019 года Тегеран начал ограничивать полномочия агентства.

Ранее Рафаэль Гросси заявлял, что продолжает попытки добиться возобновления инспекций. 24 июня он направил соответствующее письмо министру иностранных дел Ирана Аббасу Аракчи.