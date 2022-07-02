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Ру Тат
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Экология
2 июля 2022  09:52

Власти Индии запретили пластиковые стаканы и трубочки

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В Индии в пятницу ввели запрет на использование 19 категорий одноразовых пластиковых изделий. В том числе, под запрет попали пластиковые стаканы и соломинки,  сообщает Associated Press.

Введение подобных ограничений входит в государственный план по сокращению количества отходов из пластика. Попавшие в список категории товаров запрещено производить, импортировать, хранить и распространять.

Бизнес просил местные власти отложить введение запрета. Предприниматели предупреждали о сокращении рабочих мест в стране при высоких темпах роста инфляции. Однако правительство Индии не прислушалось.

По оценке индийских властей, в 2020 году в стране произвели 4,1 млн тонн пластиковых отходов.

#экология #запрет #пластик
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