Власти Индии запретили пластиковые стаканы и трубочки

В Индии в пятницу ввели запрет на использование 19 категорий одноразовых пластиковых изделий. В том числе, под запрет попали пластиковые стаканы и соломинки, сообщает Associated Press.

Введение подобных ограничений входит в государственный план по сокращению количества отходов из пластика. Попавшие в список категории товаров запрещено производить, импортировать, хранить и распространять.

Бизнес просил местные власти отложить введение запрета. Предприниматели предупреждали о сокращении рабочих мест в стране при высоких темпах роста инфляции. Однако правительство Индии не прислушалось.

По оценке индийских властей, в 2020 году в стране произвели 4,1 млн тонн пластиковых отходов.