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Ру Тат
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23 июня 2021  02:26

Власти Индии рассказали об опасности штамма коронавируса «Дельта плюс»

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Власти Индии назвали вариант коронавируса «Дельта плюс» «вызывающим озабоченность» и призвали штаты, где штамм был обнаружен, принять меры для предотвращения его распространения. Об этом говорится в пресс-релизе Минздрава страны, сообщает ТАСС. 

Отмечается, что этот вариант Covid-19 имеет такие свойства, как повышенная проницаемость, возможное снижение ответа на моноклональные антитела, более сильное связывание с рецепторами клеток легких.

Ранее сообщалось, что в стране выявили 22 случая заражения вариантом коронавируса «Дельта плюс». 16 из них были зарегистрированы в западном штате Махараштра, остальные – в Керале и Мадхья-Прадеше. Штаты должны принять необходимые меры для сдерживания распространения варианта Covid-19, среди них запрет на массовое скопление людей, активизация вакцинации населения, широкомасштабное тестирование. 

Версию Covid-19 под официальным названием «Дельта» обнаружили в Индии в октябре 2020 года, его часто называют индийским штаммом. Вариант этого штамма «Дельта плюс» считается еще более заразным.

#Коронавирус #Вакцинация
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