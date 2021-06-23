Власти Индии рассказали об опасности штамма коронавируса «Дельта плюс»

Власти Индии назвали вариант коронавируса «Дельта плюс» «вызывающим озабоченность» и призвали штаты, где штамм был обнаружен, принять меры для предотвращения его распространения. Об этом говорится в пресс-релизе Минздрава страны, сообщает ТАСС.

Отмечается, что этот вариант Covid-19 имеет такие свойства, как повышенная проницаемость, возможное снижение ответа на моноклональные антитела, более сильное связывание с рецепторами клеток легких.

Ранее сообщалось, что в стране выявили 22 случая заражения вариантом коронавируса «Дельта плюс». 16 из них были зарегистрированы в западном штате Махараштра, остальные – в Керале и Мадхья-Прадеше. Штаты должны принять необходимые меры для сдерживания распространения варианта Covid-19, среди них запрет на массовое скопление людей, активизация вакцинации населения, широкомасштабное тестирование.

Версию Covid-19 под официальным названием «Дельта» обнаружили в Индии в октябре 2020 года, его часто называют индийским штаммом. Вариант этого штамма «Дельта плюс» считается еще более заразным.