Власти Индии планируют сменить название страны

Индийские власти планируют вернуть стране древнее название Бхарат. По их мнению, название Индия ассоциируется с колониальным прошлым государства, а потому должно быть вычеркнуто из Конституции. Об этом сообщает The Economic Times.

В издании отметили, что этот вопрос будет поднят Правительством на ближайшей сессии парламента, которая состоится 18–22 сентября.

«Теперь статья 1 Конституции может гласить: Бхарат, то есть Индия, должен быть Союзом государств», — поделился в соцсетях глава Индийского национального конгресса Джайрам Рамеш.

По его словам, власти уже начали вводить в официальные документы новое название. Так, к примеру, приглашения на ужин G20 переданы от имени Президента Бхарата.

«Название Индия было колониальным и, таким образом, символом рабства. Название Индия должно быть вычеркнуто из Конституции», — заметил в беседе с изданием один из депутатов верхней палаты индийского парламента.

Чтобы резолюция была принята, она должна получить поддержку простого большинства в обеих палатах парламента. После этого изменения будут внесены в Конституцию, где упоминается «Правительство Индии».