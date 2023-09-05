Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Власти Индии планируют сменить название страны
Индийские власти планируют вернуть стране древнее название Бхарат. По их мнению, название Индия ассоциируется с колониальным прошлым государства, а потому должно быть вычеркнуто из Конституции. Об этом сообщает The Economic Times.
В издании отметили, что этот вопрос будет поднят Правительством на ближайшей сессии парламента, которая состоится 18–22 сентября.
«Теперь статья 1 Конституции может гласить: Бхарат, то есть Индия, должен быть Союзом государств», — поделился в соцсетях глава Индийского национального конгресса Джайрам Рамеш.
По его словам, власти уже начали вводить в официальные документы новое название. Так, к примеру, приглашения на ужин G20 переданы от имени Президента Бхарата.
«Название Индия было колониальным и, таким образом, символом рабства. Название Индия должно быть вычеркнуто из Конституции», — заметил в беседе с изданием один из депутатов верхней палаты индийского парламента.
Чтобы резолюция была принята, она должна получить поддержку простого большинства в обеих палатах парламента. После этого изменения будут внесены в Конституцию, где упоминается «Правительство Индии».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»