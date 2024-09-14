Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Власти Грузии планируют извиниться перед осетинами за войну 2008 года
Власти Грузии должны найти в себе силы извиниться перед осетинами за войну, развязанную экс-Президентом Михаилом Саакашвили в 2008 году. Сделать это они должны после победы на парламентских выборах, сказал основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили.
По его словам, война между грузинами и осетинами произошла по заданию извне. После завершения выборов 26 октября, если правящая партия наберет необходимое большинство в парламенте, зачинщики боевых действий и разрушители «грузино-осетинской дружбы» будут отданы под суд и получат строжайшее наказание.
«Мы обязательно найдем в себе силы, чтобы извиниться за то, что по заданию [извне] предательское „Национальное движение“ в 2008 году окутало в пламени огня наших осетинских братьев и сестер», — приводит слова Иванишвили ТАСС.
Почетный председатель партии уверен, что извинения позволят прекратить противостояние между двумя народами, и оно «завершится историческим обоюдным прощением и примирением».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»