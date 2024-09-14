Власти Грузии планируют извиниться перед осетинами за войну 2008 года

Власти Грузии должны найти в себе силы извиниться перед осетинами за войну, развязанную экс-Президентом Михаилом Саакашвили в 2008 году. Сделать это они должны после победы на парламентских выборах, сказал основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили.

По его словам, война между грузинами и осетинами произошла по заданию извне. После завершения выборов 26 октября, если правящая партия наберет необходимое большинство в парламенте, зачинщики боевых действий и разрушители «грузино-осетинской дружбы» будут отданы под суд и получат строжайшее наказание.

«Мы обязательно найдем в себе силы, чтобы извиниться за то, что по заданию [извне] предательское „Национальное движение“ в 2008 году окутало в пламени огня наших осетинских братьев и сестер», — приводит слова Иванишвили ТАСС.

Почетный председатель партии уверен, что извинения позволят прекратить противостояние между двумя народами, и оно «завершится историческим обоюдным прощением и примирением».