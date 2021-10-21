Бизнес держится за кошелек: как Татарстан встретит нерабочие дни

Оперативный штаб по борьбе с распространением Covid-19 на следующей неделе предложит Президенту РТ Рустаму Минниханову план работы в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Какими будут требования к социальным учреждениям и бизнесу, пока не ясно. К чему готовятся руководители, выяснили корреспонденты ИА «Татар-информ».

Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о введении в России нерабочей недели из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Указ предполагает сохранение зарплаты в период вынужденных отгулов. Руководителям регионов поручено определить режим работы организаций культуры и здравоохранения, находящихся на их территориях.

Согласно указу Путина, в регионах с особенно неблагоприятной обстановкой нерабочие дни предлагается ввести заранее, начиная с 23 октября. В Москве этим предложением уже воспользовались: мэр столицы Сергей Собянин распорядился ввести дополнительные ограничения с 28 октября 2021 года. Вплоть до 7 ноября в Москве закрываются все магазины, кроме аптек и продуктовых, весь общепит, кроме доставок и работы на вынос, а также салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Из учреждений культуры работа прекращается в кинотеатрах, цирках и концертных залах. Музеи и театры будут работать по QR-кодам с заполненностью зала не более 50%. Кроме этого, будет приостановлено оказание госуслуг в центрах «Мои документы», кроме срочной регистрации актов гражданского состояния.

Детсады продолжат работу, школьников отправят на каникулы

Режим работы учреждений в Татарстане еще не определен, однако многофункциональные центры (МФЦ) в отличие от Москвы полностью продолжат работу. Об этом накануне сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова. По ее словам, локдаун не коснется работы органов власти, предприятий непрерывного цикла и тех, что обеспечивают жизнедеятельность населенных пунктов. Также в обычном режиме продолжат работу образовательные учреждения.

Многофункциональные центры в отличие от Москвы полностью продолжат работу Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минобрнауки РТ, работа школ и детсадов продолжится в штатном режиме со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора. Осенние каникулы у школьников также начнутся по обычному графику с 1 по 7 ноября.

«Расписание подразумевает школы, которые учатся по четвертям. Точные даты каникул в каждой конкретной школе нужно узнавать в учебном заведении», – сообщили в пресс-службе.

В министерстве уточнили, что во время каникул во всех районах республики для детей будут организованы учебно-познавательные мероприятия, посвященные безопасности, прикладному творчеству, спорту, Году родных языков и народного единства.

В Минобрнауки РТ также рассказали о сроках следующих каникул. Новогодние каникулы начнутся с 29 декабря и продлятся до 11 января. В школы учащиеся пойдут 12 января. Весной дети будут отдыхать с 28 марта по 5 апреля. Кроме того, предусмотрен дополнительный отдых для первоклассников – с 7 по 13 февраля.

Осенние каникулы у школьников начнутся по обычному графику с 1 по 7 ноября Фото: ИА «Татар-информ»

В обычном режиме с 30 октября по 7 ноября будут работать и подразделения социальной защиты.

«Территориальные органы и подведомственные Министерству труда, занятости и социальной защиты РТ учреждения будут работать в обычном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований», – отметил пресс-секретарь министерства Рафаил Гиниятуллин.

А вот у учреждений культуры пока нет четкого понимания, как они будут работать с 30 октября. В пресс-службе Минкульта РТ сообщили ИА «Татар-информ», что пока концертные залы, театры и дома культуры работают в режиме заполняемости залов до 50% без QR-кодов и до 70% с QR-кодами. О закрытии цирков и концертных залов речи пока не идет. «Окончательного решения пока нет, ждем его со дня на день», – отметили в пресс-службе.

Отельеры отмечают снижение спроса, рестораторы надеются нарастить продажи на вынос

Выжидательную позицию заняли и представители бизнеса. Отельеры пока работают в штатном режиме, но опасаются, что из-за локдауна поток туристов в Казань сильно сократится.

«Работа идет в штатном режиме. Проводятся все мероприятия и заселение гостей. Для этого им не требуется предъявлять QR-код о вакцинации, этого нет в ограничительных мерах, которые мы строго выполняем», – сообщили ИА «Татар-информ» в объединенном отделе продаж двух гостиниц – «Шаляпин Палас Отель» и «Гранд Отель Казань».

Отельеры пока работают в штатном режиме, но опасаются, что из-за локдауна поток туристов в Казань сильно сократится Фото: ИА «Татар-информ»

По словам отельеров, повышенного спроса на ноябрьские праздники, как в прошлые годы, нет. Более того, есть факты отказа от ранее забронированных номеров.

«Массового отказа нет. Только две группы отменили. Из Московской и Калужской областей. Мы их были готовы принять – у них появились свои причины не приезжать. В целом бронирование мы держим на определенном уровне. У нас пока нет 100-процентного охвата вакцинацией наших сотрудников, нам разрешено держать наполняемость номерного фонда на уровне 50%», – рассказала генеральный директор «Волги» Надежда Исхакова.

Она уточнила, что гостиница сама временно ограничила прием заявок на проведение мероприятий.

Администратор хостела Monte Carlo Ирина сообщила, что у них также пока нет изменений в работе.

«Работаем как всегда. Повышенного интереса к бронированию номеров мы не наблюдаем. Что будет дальше – не знаем, видите же сами, как все меняется каждый день. Поэтому трудно сказать, как именно пойдет наша работа в ближайшее время», – сказала собеседник агентства.

Локдаун может сильно ударить по ресторанному бизнесу в Татарстане, поэтому необходимы меры государственной поддержки Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Как сообщила ИА «Татар-информ» исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова, локдаун может сильно ударить по ресторанному бизнесу в Татарстане, поэтому необходимы меры государственной поддержки.

«Пока нам известно только о введении в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Как именно в эту неделю будет организована работа предприятий, кто будет работать, а кто нет, пока не известно. Будем опираться на постановление Правительства Татарстана и надеемся, что нам разрешат работать с соблюдением антиковидных мер», – отметила собеседница агентства.

По ее словам, бизнес готов подойти к соблюдению противоэпидемиологических норм максимально ответственно – вакцинировать сотрудников, обслуживать только обладателей QR-кодов, организовывать доставку готовых блюд на дом и работать на вынос.

«Очень надеемся, что все не ограничится работой на вынос. Как показал опыт прошлогоднего локдауна, подобный формат позволяет загрузить только тот персонал, который задействован в данный момент, и окупить себестоимость. Поэтому если все же нас закроют, предприниматели должны четко понимать, какими будут меры поддержки от Правительства», – резюмировала Шарафутдинова

В свою очередь основатель сети национального фастфуда «Кыстыбый» Азат Назмутдинов сообщил агентству, что с введением QR-кодов и снижением заполняемости залов кафе и ресторанов заказов на вынос больше не стало.

«Мы задействуем этот формат работы, но пока он не пользуется большой популярностью», – отметил Назмутдинов.

«Очень надеемся, что все не ограничится работой на вынос» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Деньги у государства есть, идут дополнительные доходы от высоких мировых цен на энергоносители»

Среди крупных предприятий пока не все определились с производственным режимом в нерабочие дни. Однако КАМАЗ заявил, что не намерен прекращать выпуск грузовиков. В компании отметили, что предприятие входит в число системообразующих, деятельность которых важна для обеспечения социально-экономической системы государства. К тому же на предприятии высокий процент вакцинации – привито более 75% сотрудников и низкий уровень заболеваемости.

Ссылаясь на эти обстоятельства, КАМАЗ решил часть персонала освободить от выхода на рабочие места. Часть – сотрудники, чьи функции по техническим условиям не допускают паузы в работе, – будут работать. В числе тех, кто продолжит трудиться: персонал, который нужен для производства автомобилей, запчастей и продукции диверсификации, сервисные службы, отдельные специалисты бухгалтерии, финансовой и правовой служб и контингент, осуществляющий некоторые другие виды деятельности. Списки занятых сотрудников КАМАЗ определит к 23 октября.

Стоит отметить, что сейчас у предприятия большое количество заказов. Из-за этого компания впервые откажется от корпоративного отпуска зимой, который традиционно следует за январскими каникулами.

КАМАЗ заявил, что не намерен прекращать выпуск грузовиков Фото: ИА «Татар-информ»

Вице-премьер России Андрей Белоусов накануне доложил Президенту РФ Владимиру Путину, что Правительство разработало набор мер для поддержки бизнеса из-за нерабочих дней в октябре-ноябре.

В частности, по аналогии с весной прошлого года предлагается единовременно выплатить гранты предприятиям малого и среднего бизнеса в объеме 1 МРОТ на одного занятого.

«Это потребует около 27 млрд рублей, охват составит порядка 2 млн человек. Соответственно, это покроет примерно половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях. Технически схема выплаты таких грантов отработана», – сказал Белоусов.

По его словам, назначать гранты планируется по заявительному принципу. Подать заявление можно будет с 1 ноября по 15 декабря. Сами выплаты будут производиться с 15 ноября до 31 декабря. Начиная с 15 ноября выплаты будут производиться через 8 рабочих дней после поступления заявления.

Вице-премьер также сообщил, что Правительство РФ намерено возобновить льготные кредиты под 3% для поддержки предпринимателей.

Речь идет о возобновлении программы кредитной поддержки ФОТ 3.0, которая действовала в марте – июле текущего года.

Андрей Белоусов доложил Президенту, что Правительство разработало набор мер для поддержки бизнеса из-за нерабочих дней в октябре-ноябре Фото: kremlin.ru

«Предприятия в наиболее пострадавших отраслях, столкнувшиеся с падением выручки на 25-30% и больше, могут ощущать серьезную нехватку дешевой ликвидности, прежде всего, для уплаты налогов, аренды, коммунальных платежей и так далее. Поэтому предоставление дешевых кредитов с большой рассрочкой мы считаем мерой адекватной и правильной», – отметил Белоусов.

Он сказал, что кредит будет предоставляться из расчета 1 МРОТ на одного занятого, умноженные на 12 месяцев.

«Малая компания с численностью до 250 человек сможет получить кредит до 40 млн рублей, чего должно хватить на уплату налогов и других платежей. При этом 6 месяцев – это так называемый грейс-период, когда предприятие вообще не будет осуществлять никаких платежей по кредиту», – подчеркнул вице-премьер.

Еще одна мера поддержки предполагает единовременную выплату грантов предприятиям малого и среднего бизнеса в объеме 1 МРОТ на одного занятого. По его словам, назначать гранты планируется по заявительному принципу. Подать заявление можно будет с 1 ноября по 15 декабря. Такая мера поддержки предусмотрена для предприятий спорта, гостиничного бизнеса, общепита, в сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других.

По оценке Белоусова, в целом потери бизнеса в период нерабочих дней могут составить около 60 млрд рублей.

Депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов прокомментировал ИА «Татар-информ», что любые ограничения – это удар по бизнесу. Поэтому меры господдержки крайне необходимы.

Потери бизнеса в период нерабочих дней могут составить около 60 млрд рублей Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«В первую очередь государство будет помогать самым пострадавшим отраслям бизнеса. На втором этапе, исходя из опыта прошлого локдауна, это будут определенные льготы, отмены проверок. То есть речь о мерах, которые помогут максимально сохранить рабочие места», – поделился мнением парламентарий.

Фаррахов также заметил, что ковид-ограничения заметно различаются в разных регионах страны. Поэтому и объемы помощи бизнесу в различных субъектах Федерации будут отличаться. Но основную нагрузку на себя должна взять именно федеральная казна, уверен депутат Госдумы.

«Деньги у государства есть, идут дополнительные доходы от высоких мировых цен на энергоносители. Эти дополнительные ресурсы ежедневно поступают в Фонд национального благосостояния (ФНБ), главное сейчас – эффективно их использовать. Конечно, основные и глобальные меры поддержки бизнеса должны быть приняты на федеральном уровне. Но и регионы также могут вводить свои, дополнительные формы помощи предпринимателям», – заключил Айрат Фаррахов.