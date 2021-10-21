Бизнес держится за кошелек: как Татарстан встретит нерабочие дни
Оперативный штаб по борьбе с распространением Covid-19 на следующей неделе предложит Президенту РТ Рустаму Минниханову план работы в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Какими будут требования к социальным учреждениям и бизнесу, пока не ясно. К чему готовятся руководители, выяснили корреспонденты ИА «Татар-информ».
Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о введении в России нерабочей недели из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Указ предполагает сохранение зарплаты в период вынужденных отгулов. Руководителям регионов поручено определить режим работы организаций культуры и здравоохранения, находящихся на их территориях.
Согласно указу Путина, в регионах с особенно неблагоприятной обстановкой нерабочие дни предлагается ввести заранее, начиная с 23 октября. В Москве этим предложением уже воспользовались: мэр столицы Сергей Собянин распорядился ввести дополнительные ограничения с 28 октября 2021 года. Вплоть до 7 ноября в Москве закрываются все магазины, кроме аптек и продуктовых, весь общепит, кроме доставок и работы на вынос, а также салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Из учреждений культуры работа прекращается в кинотеатрах, цирках и концертных залах. Музеи и театры будут работать по QR-кодам с заполненностью зала не более 50%. Кроме этого, будет приостановлено оказание госуслуг в центрах «Мои документы», кроме срочной регистрации актов гражданского состояния.
Детсады продолжат работу, школьников отправят на каникулы
Режим работы учреждений в Татарстане еще не определен, однако многофункциональные центры (МФЦ) в отличие от Москвы полностью продолжат работу. Об этом накануне сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова. По ее словам, локдаун не коснется работы органов власти, предприятий непрерывного цикла и тех, что обеспечивают жизнедеятельность населенных пунктов. Также в обычном режиме продолжат работу образовательные учреждения.
Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минобрнауки РТ, работа школ и детсадов продолжится в штатном режиме со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора. Осенние каникулы у школьников также начнутся по обычному графику с 1 по 7 ноября.
«Расписание подразумевает школы, которые учатся по четвертям. Точные даты каникул в каждой конкретной школе нужно узнавать в учебном заведении», – сообщили в пресс-службе.
В министерстве уточнили, что во время каникул во всех районах республики для детей будут организованы учебно-познавательные мероприятия, посвященные безопасности, прикладному творчеству, спорту, Году родных языков и народного единства.
В Минобрнауки РТ также рассказали о сроках следующих каникул. Новогодние каникулы начнутся с 29 декабря и продлятся до 11 января. В школы учащиеся пойдут 12 января. Весной дети будут отдыхать с 28 марта по 5 апреля. Кроме того, предусмотрен дополнительный отдых для первоклассников – с 7 по 13 февраля.
В обычном режиме с 30 октября по 7 ноября будут работать и подразделения социальной защиты.
«Территориальные органы и подведомственные Министерству труда, занятости и социальной защиты РТ учреждения будут работать в обычном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований», – отметил пресс-секретарь министерства Рафаил Гиниятуллин.
А вот у учреждений культуры пока нет четкого понимания, как они будут работать с 30 октября. В пресс-службе Минкульта РТ сообщили ИА «Татар-информ», что пока концертные залы, театры и дома культуры работают в режиме заполняемости залов до 50% без QR-кодов и до 70% с QR-кодами. О закрытии цирков и концертных залов речи пока не идет. «Окончательного решения пока нет, ждем его со дня на день», – отметили в пресс-службе.
Отельеры отмечают снижение спроса, рестораторы надеются нарастить продажи на вынос
Выжидательную позицию заняли и представители бизнеса. Отельеры пока работают в штатном режиме, но опасаются, что из-за локдауна поток туристов в Казань сильно сократится.
«Работа идет в штатном режиме. Проводятся все мероприятия и заселение гостей. Для этого им не требуется предъявлять QR-код о вакцинации, этого нет в ограничительных мерах, которые мы строго выполняем», – сообщили ИА «Татар-информ» в объединенном отделе продаж двух гостиниц – «Шаляпин Палас Отель» и «Гранд Отель Казань».
По словам отельеров, повышенного спроса на ноябрьские праздники, как в прошлые годы, нет. Более того, есть факты отказа от ранее забронированных номеров.
«Массового отказа нет. Только две группы отменили. Из Московской и Калужской областей. Мы их были готовы принять – у них появились свои причины не приезжать. В целом бронирование мы держим на определенном уровне. У нас пока нет 100-процентного охвата вакцинацией наших сотрудников, нам разрешено держать наполняемость номерного фонда на уровне 50%», – рассказала генеральный директор «Волги» Надежда Исхакова.
Она уточнила, что гостиница сама временно ограничила прием заявок на проведение мероприятий.
Администратор хостела Monte Carlo Ирина сообщила, что у них также пока нет изменений в работе.
«Работаем как всегда. Повышенного интереса к бронированию номеров мы не наблюдаем. Что будет дальше – не знаем, видите же сами, как все меняется каждый день. Поэтому трудно сказать, как именно пойдет наша работа в ближайшее время», – сказала собеседник агентства.
Как сообщила ИА «Татар-информ» исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова, локдаун может сильно ударить по ресторанному бизнесу в Татарстане, поэтому необходимы меры государственной поддержки.
«Пока нам известно только о введении в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Как именно в эту неделю будет организована работа предприятий, кто будет работать, а кто нет, пока не известно. Будем опираться на постановление Правительства Татарстана и надеемся, что нам разрешат работать с соблюдением антиковидных мер», – отметила собеседница агентства.
По ее словам, бизнес готов подойти к соблюдению противоэпидемиологических норм максимально ответственно – вакцинировать сотрудников, обслуживать только обладателей QR-кодов, организовывать доставку готовых блюд на дом и работать на вынос.
«Очень надеемся, что все не ограничится работой на вынос. Как показал опыт прошлогоднего локдауна, подобный формат позволяет загрузить только тот персонал, который задействован в данный момент, и окупить себестоимость. Поэтому если все же нас закроют, предприниматели должны четко понимать, какими будут меры поддержки от Правительства», – резюмировала Шарафутдинова
В свою очередь основатель сети национального фастфуда «Кыстыбый» Азат Назмутдинов сообщил агентству, что с введением QR-кодов и снижением заполняемости залов кафе и ресторанов заказов на вынос больше не стало.
«Мы задействуем этот формат работы, но пока он не пользуется большой популярностью», – отметил Назмутдинов.
«Деньги у государства есть, идут дополнительные доходы от высоких мировых цен на энергоносители»
Среди крупных предприятий пока не все определились с производственным режимом в нерабочие дни. Однако КАМАЗ заявил, что не намерен прекращать выпуск грузовиков. В компании отметили, что предприятие входит в число системообразующих, деятельность которых важна для обеспечения социально-экономической системы государства. К тому же на предприятии высокий процент вакцинации – привито более 75% сотрудников и низкий уровень заболеваемости.
Ссылаясь на эти обстоятельства, КАМАЗ решил часть персонала освободить от выхода на рабочие места. Часть – сотрудники, чьи функции по техническим условиям не допускают паузы в работе, – будут работать. В числе тех, кто продолжит трудиться: персонал, который нужен для производства автомобилей, запчастей и продукции диверсификации, сервисные службы, отдельные специалисты бухгалтерии, финансовой и правовой служб и контингент, осуществляющий некоторые другие виды деятельности. Списки занятых сотрудников КАМАЗ определит к 23 октября.
Стоит отметить, что сейчас у предприятия большое количество заказов. Из-за этого компания впервые откажется от корпоративного отпуска зимой, который традиционно следует за январскими каникулами.
Вице-премьер России Андрей Белоусов накануне доложил Президенту РФ Владимиру Путину, что Правительство разработало набор мер для поддержки бизнеса из-за нерабочих дней в октябре-ноябре.
В частности, по аналогии с весной прошлого года предлагается единовременно выплатить гранты предприятиям малого и среднего бизнеса в объеме 1 МРОТ на одного занятого.
«Это потребует около 27 млрд рублей, охват составит порядка 2 млн человек. Соответственно, это покроет примерно половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях. Технически схема выплаты таких грантов отработана», – сказал Белоусов.
По его словам, назначать гранты планируется по заявительному принципу. Подать заявление можно будет с 1 ноября по 15 декабря. Сами выплаты будут производиться с 15 ноября до 31 декабря. Начиная с 15 ноября выплаты будут производиться через 8 рабочих дней после поступления заявления.
Вице-премьер также сообщил, что Правительство РФ намерено возобновить льготные кредиты под 3% для поддержки предпринимателей.
Речь идет о возобновлении программы кредитной поддержки ФОТ 3.0, которая действовала в марте – июле текущего года.
«Предприятия в наиболее пострадавших отраслях, столкнувшиеся с падением выручки на 25-30% и больше, могут ощущать серьезную нехватку дешевой ликвидности, прежде всего, для уплаты налогов, аренды, коммунальных платежей и так далее. Поэтому предоставление дешевых кредитов с большой рассрочкой мы считаем мерой адекватной и правильной», – отметил Белоусов.
Он сказал, что кредит будет предоставляться из расчета 1 МРОТ на одного занятого, умноженные на 12 месяцев.
«Малая компания с численностью до 250 человек сможет получить кредит до 40 млн рублей, чего должно хватить на уплату налогов и других платежей. При этом 6 месяцев – это так называемый грейс-период, когда предприятие вообще не будет осуществлять никаких платежей по кредиту», – подчеркнул вице-премьер.
Еще одна мера поддержки предполагает единовременную выплату грантов предприятиям малого и среднего бизнеса в объеме 1 МРОТ на одного занятого. По его словам, назначать гранты планируется по заявительному принципу. Подать заявление можно будет с 1 ноября по 15 декабря. Такая мера поддержки предусмотрена для предприятий спорта, гостиничного бизнеса, общепита, в сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других.
По оценке Белоусова, в целом потери бизнеса в период нерабочих дней могут составить около 60 млрд рублей.
Депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов прокомментировал ИА «Татар-информ», что любые ограничения – это удар по бизнесу. Поэтому меры господдержки крайне необходимы.
«В первую очередь государство будет помогать самым пострадавшим отраслям бизнеса. На втором этапе, исходя из опыта прошлого локдауна, это будут определенные льготы, отмены проверок. То есть речь о мерах, которые помогут максимально сохранить рабочие места», – поделился мнением парламентарий.
Фаррахов также заметил, что ковид-ограничения заметно различаются в разных регионах страны. Поэтому и объемы помощи бизнесу в различных субъектах Федерации будут отличаться. Но основную нагрузку на себя должна взять именно федеральная казна, уверен депутат Госдумы.
«Деньги у государства есть, идут дополнительные доходы от высоких мировых цен на энергоносители. Эти дополнительные ресурсы ежедневно поступают в Фонд национального благосостояния (ФНБ), главное сейчас – эффективно их использовать. Конечно, основные и глобальные меры поддержки бизнеса должны быть приняты на федеральном уровне. Но и регионы также могут вводить свои, дополнительные формы помощи предпринимателям», – заключил Айрат Фаррахов.