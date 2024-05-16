Власти Германии вернули на Украину семь солдат ВСУ из-за правоэкстремистской символики

Германия выслала из страны семерых украинских военнослужащих, проходивших подготовку в рамках программы Бундесвера, из-за использования ими правоэкстремистской символики, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, во время учений семь украинских солдат были уличены в ношении символов, связанных с правым экстремизмом. После выявления этих инцидентов их обучение было немедленно прекращено по согласованию с Вооруженными силами Украины, а сами военнослужащие были отправлены обратно на родину.

В Бундесвере отметили, что перед началом подготовки украинские военные проходят инструктаж о недопустимости использования правоэкстремистской атрибутики и символов. Аналогичные разъяснения регулярно даются и немецким инструкторам.

При этом в правительстве ФРГ не видят угрозы для потенциального мирного урегулирования конфликта на Украине со стороны ультраправых националистических группировок. Вместе с тем власти не стали комментировать, какие именно программы по борьбе с правым экстремизмом реализуются в настоящее время.