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Ру Тат
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Здоровье
17 октября 2022  00:22

Власти Германии опасаются закрытия больниц из-за энергокризиса

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Из-за роста цен на энергоносители и общей инфляции в Германии может закрыться немалое количество больниц, заявил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах в интервью телеканалу ARD.

Он отметил, что этим вопросом нужно заняться без промедления и очень серьезно.

Во вторник, 18 октября, планируется обсуждение того, какие именно суммы можно будет направить на поддержку больниц. Еще один участник этой встречи министр финансов Кристиан Линднер.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине 24 февраля, в том числе сократили поставки энергоресурсов из РФ, однако отрицательные последствия этих действий отразились и на Европе.

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